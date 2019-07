I wanna rock , Jeff Buckley

Estate del 1990: un momento chiave per la vita e la carriera di Jeff Buckley, che decide di lasciare la natia California per trasferirsi a New York e compiere un percorso analogo a quello del padre negli anni ’60. Figlio d’arte del celeberrimo e stimatissimo cantautore Tim, il giovane Jeff fu “condannato” da subito a un confronto continuo e artisticamente poco opportuno col genitore, avendo sviluppato intorno a una voce meravigliosa la propria cifra estetica e artistica originale. Il debutto discografico sarebbe avvenuto quattro anni dopo con “Grace”, accolto da una critica unanimemente acclamante. Ma la sua fu una carriera breve quanto fu tragica la sua vita, che si concluse quando il 29 maggio 1997 – mentre era a Memphis per lavorare al suo atteso ritorno – si tuffò vestito dal Mud Island Harbor e scomparve tra le acque melmose del Mississippi (il suo corpo venne ritrovato solo il 4 giugno).

