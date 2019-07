I Wanna Rock: Eurythmics

All’epoca della pubblicazione dell’album "Be Yourself Tonight”, nel 1985, fervevano in casa Eurythmics i preparativi non solo per un tour a supporto del quinto LP della band, ma soprattutto per l’imminente e attesa loro partecipazione a uno degli eventi musicali live del secolo scorso, il Live Aid, che era in programma il 13 luglio tra Londra (Wembley Stadium) e Filadelfia (JFK Stadium). Ma il diavolo ci mise la coda e la metà scozzese del duo, la vocalist Annie Lennox (l’altra metà era Dave Stewart, polistrumentista e produttore tra i più richiesti dall’establishment del rock all'epoca) si ammalò e a causa delle sue pessime condizioni di salute saltò ogni programma dal vivo, inclusa la performance storica che non ebbe mai luogo…. Lennox e Stewart avevano formato gli Eurythmics nel 1980 dopo avere militato insieme nei Tourists per qualche anno e, nel frattempo, avere iniziato una relazione sentimentale.

