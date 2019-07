Woodstock 50, respinto il ricorso degli organizzatori. E ora...

La municipalità di Vernon Downs ha respinto il ricorso presentato dagli organizzatori di Woodstock 50 in opposizione al diniego di concessione dell'area individuata per l'evento. Ora l'ultima carta giocata è la richiesta di un incontro fra organizzatori e autorità locali per dettagliare le modifiche logistiche che, secondo David Lang, potrebbero far cambiare idea alla municipalità. Le riserve rispetto alla concessione del permesso riguardano soprattutto la sicurezza e il rispetto ambientale, messi a rischio dal previsto afflusso nell'area di decine di migliaia di persone nel giorni previsti per il Festival (dal 16 al 18 agosto).

Gli organizzatori hanno dichiarato:



"Noi crediamo che noi ci siano validi motivi legali per rifiutare il permesso. Speriamo, per il bene dell'economia locale e regionale della zona, che ci sia concesso il permesso di organizzare a Vernon Falls un evento sicuro, di qualità e di portata storica".