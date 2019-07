Salmo al Rock in Roma: la diretta del concerto

Al Rock in Roma arriva Salmo: stasera il rapper sardo porta sul palco dell'Ippodromo Capannelle (qui tutte le informazioni su orari, biglietti, come arrivare) il suo "Playlist summer tour", la tournée estiva legata all'album "Playlist", che fa seguito alla serie di concerti nei palasport della scorsa primavera. In scaletta non solo le canzoni del nuovo disco di Salmo - come "Sparare alla luna", "Cabriolet", "90min" e "Il cielo nella stanza" - ma anche i cavalli di battaglia del rapper tratti dai suoi precedenti lavori, come "Russel Crowe", "Daytona", "L'alba", "1984" e "S.A.L.M.O.". Resta connesso qui per seguire il concerto in diretta su Rockol.