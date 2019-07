Neurosis al Rock in Roma: le foto e la scaletta del concerto

I Neurosis hanno portato sul palco del Rock in Roma il loro particolare mix tra hardcore, psichedelia e industrial. Al Teatro Romano di Ostia Antica Scott Kelly e compagni hanno ripercorso la loro trentennale carriera: dai brani contenuti nell'ultimo album "Fires within fires" ai loro cavalli di battaglia. Ecco le foto (credit Danilo D'Auria) e la scaletta del concerto:

"A sun that never sets""My heart for deliverance""A shadow memory""At the well""Bending light""Given to the rising""Reach""To the wind""End of the harvest""Stones from the sky"