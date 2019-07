New Order, nuovo album dal vivo. Tracklist

E' uscito un nuovo album dal vivo del gruppo post-Joy Division. Il materiale contenuto nel disco risale a due anni fa, ed è stato registrato nel corso della residency di cinque giorni della band agli Old Granada Studios della loro città, durante la quale i concerti erano accompagnati dal corredo visuale allestito da Liam Gillick.

"∑(No,12k,Lg,17Mif) New Order + Liam Gillick: So it goes.." contiene 18 canzoni, tutte rielaborate con l'ausilio di un'orchestra di dodici sintetizzatori diretta da Joe Duddell.

Ecco la tracklist:

01. Times Change (Live at MIF)

02. Who’s Joe (Live at MIF)

03. Dream Attack (Live at MIF)

04. Disorder (Live at MIF)

05. Ultraviolence (Live at MIF)

06. In A Lonely Place (Live at MIF)

07. All Day Long (Live at MIF)

08. Shellshock (Live at MIF)

09. Guilt Is A Useless Emotion (Live at MIF)

10. Sub-culture (Live at MIF)

11. Bizarre Love Triangle (Live at MIF)

12. Vanishing Point (Live at MIF)

13. Plastic (Live at MIF)

14. Your Silent Face (Live at MIF)

15. Decades (Live at MIF)

16. Elegia (Live at MIF)

17. Heart & Soul (Live at MIF)

18. Behind Closed Doors (Live at MIF)