R. Kelly arrestato (di nuovo) a Chicago per delitti sessuali

Il rapper di Chicago è stato (di nuovo) arrestato. Non ci sono conferme da parte dell'entourage dell'artista, ma la notizia è stata fornita da fonti di polizia. Nuovi dettagli arriveranno in giornata: pare che R. Kelly sarà trasferito a New York.

Come Rockol ha puntualmente riferito, la vicenda delle accuse al rapper per comportamenti sessuali inappropriati era iniziata già parecchi anni fa, ma ha subìto un'accelerazione dopo la diffusione del documentario in sei puntate "Surviving R. Kelly", che metteva in fila le dichiarazioni di numerose donne nei confronti del musicista (che è già stato arrestato e rilasciato su cauzione). R. Kelly ha sempre respinto ogni accusa.