Asap Rocky ancora in carcere, cancellato il tour europeo

Dopo essere stato coinvolto in una rissa a Stoccolma, il rapper newyorchese è stato arrestato ed è ancora detenuto nelle carceri svedesi. E' stato quindi costretto a rimandare tutto il tour europeo di luglio, incluso lo show previsto per il 17 luglio al Carroponte di Milano. Gli organizzatori comunicano che stanno lavorando per recuperare la data nelle prossime settimane, e che i biglietti già acquistati resteranno validi. I dettagli e le modalità di eventuale rimborso per chi ne facesse richiesta verranno comunicati la prossima settimana.