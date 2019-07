Bon Iver, nuovo album, "i,i", il 30 agosto

Già anticipato da "Hey, ma" e "U (Man Like)", e ora da "Jeimore" e "Faith", uscirà il 30 agosto il nuovo album del gruppo di Justin Vernon.

Registrate al Sonic Ranch in Texas e presso l'April Base nel Wisconsin, le tredici nuove canzoni di 'i,i' completano un ciclo: dall'inverno di 'For Emma, Forever Ago', alla primavera di 'Bon Iver, Bon Iver' e l'estate di '22, A Million'. Ora arriva l'inverno con il nuovo 'i,i'.



La band che ha registrato le session di 'i,i' e che andrà in tour è composta da Sean Carey, Andrew Fitzpatrick, Mike Lewis, Matt McCaughan, Justin Vernon, Rob Moose e Jenn Wasner, oltre al contributo di star del calibro di James Blake, Brad e Phil Cook dei Megafaun, Aaron e Bryce Dessner dei The National, Bruce Hornsby, Channy Leaneagh, Naeem, Velvet Negroni, Marta Salogni, Francis Starlite, Moses Sumney, TU Dance e molti altri.

I Bon Iver presenteranno in anteprima alcuni brani del nuovo disco il 17 luglio al Castello Scaligero di Villafranca di Verona, data sold out da mesi.

BON IVER – 'i,i'

Tracklist:

1. Yi

2. iMi

3. We

4. Holyfields,

5. Hey, Ma

6. U (Man Like)

7. Naeem

8. Jelmore

9. Faith

10. Marion

11. Salem

12. Sh'Diah

13. RABi