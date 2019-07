Muse a Milano 12 e 13 luglio: tutte le informazioni utili

Ecco alcune informazioni utili per gli show dei Muse del 12 e 13 luglio allo Stadio San Siro di Milano.

Si consiglia caldamente di arrivare allo Stadio con largo anticipo, sia per il ritiro dei biglietti acquistati online con opzione “Ritiro presso il luogo dell’evento” sia per facilitare i controlli di sicurezza.

Di seguito la mappa informativa relativa agli ingressi, mezzi di trasporto ed orari casse:

INFO BIGLIETTERIA

ORARI APERTURA CASSE

Ritiro Ticketone e Ticketmaster a partire dalle ore 11.00

Ritiro Vip Pack Simulation Theory dalle ore 13.00

Ritiro Vip Pack Premium Ticket Bundle dalle ore 15.00

Cassa vendita dalle ore 14.00

Cassa accrediti dalle ore 17.00

INGRESSI PER IL PUBBLICO

• GATE 2: Ingresso Prato

• GATE 3: 1°, 2°, 3° Anello Verde

• GATE 5: 1°, 2°, 3° Anello Verde

• GATE 7: 2° Anello Rosso

• GATE 8: 1° Anello Rosso + Vip Pack

• GATE 9: 3° Anello Rosso

• GATE 10: Ingresso Prato

• GATE 11: Ingresso Diversamente Abili

• GATE 13: 1°, 2°, 3° Anello Blu

• GATE 14: 1°, 2°, 3° Anello Blu

POSIZIONE BIGLIETTERIA

Ritiro Ticketone e Ticketmaster (dalle ore 11) + Ritiro Vip Pack + Cassa Vendita + Cassa Accrediti:

Biglietteria di fronte al Gate 7.



ORARI SHOW venerdì 12 luglio

16:00 > Apertura Porte

18:45 > Mini Mansions

19:45 > The Amazons

21:00 > MUSE

ORARI SHOW sabato 13 luglio

16:00 > Apertura Porte

18:45 > Mini Mansions

19:45 > Nic Cester

21:00 > MUSE

REGOLAMENTO

Ricordiamo che all'interno dello stadio NON è permesso introdurre valigie, trolley, borse o zaini (se non di piccole dimensioni).

Per il regolamento completo vai qui.

MUSE a San Siro: servizi ATM

In occasione dei concerti nei giorni Venerdì 12 e Sabato 13 Luglio è stato programmato un servizio di mezzi pubblici potenziato al fine di facilitare gli spostamenti dei fan da e per lo stadio di San Siro.

Buon concerto e buon viaggio!

La Rossa e la Lilla chiudono più tardi

Nelle serate dei concerti le linee M1 ed M5 restano aperte oltre il normale orario di servizio, con treni aggiuntivi diretti verso il centro città.

• M1: ultimo treno da Lotto direzione Sesto FS alle ore 1:20

• M5: ultimo treno da San Siro Stadio direzione Bignami alle ore 1:00

Ippodromo e Segesta chiuse a fine concerti

Per facilitare l’uscita dallo stadio dei fan alla fine dei concerti, su disposizione della Questura saranno chiuse le stazioni M5 di San Siro Ippodromo e Segesta. In alternativa è possibile utilizzare la stazione M5 di San Siro Stadio o raggiungere a piedi la stazione M1 di Lotto in 10/15 minuti.

Linee 16 e 90/91 potenziate

Le linee 16 e 90/91 sono potenziate con vetture aggiuntive. Tra San Siro e Baracca, i tram della linea 16 sono sostituiti da bus per lavori. Qui le informazioni.

Parcheggi aperti fino alle ore 2 + navette speciali

I parcheggi di Molino Dorino, Lampugnano e Bisceglie prolungano l’orario di apertura fino alle 2 di notte. Un servizio navetta collega i parcheggi di Lampugnano e Bisceglie allo stadio.

Biglietti integrati concerto + mezzi Atm

I biglietti del concerto acquistati in prevendita includono un biglietto giornaliero Atm. Il biglietto si ritira ai distributori automatici delle stazioni della metropolitana (quelle che si trovano nell’area urbana).

Per ritirare il biglietto:

• Selezionate “Biglietti con codice PIN/PNR” sulla schermata iniziale

• Selezionate la voce “Biglietto Concerto”

• Digitate il codice alfanumerico di 16 caratteri stampato sul biglietto del concerto (SF: xxxxxxxxxxxxxxxx)

Il biglietto è valido solo sulla rete urbana Atm nella giornata del concerto, dalla prima convalida fino al termine del servizio.

Per motivi tecnici di trasferimento dati, potranno usufruire del seguente servizio tutti coloro che hanno acquistato un biglietto per il concerto entro le ore 18:00 del giorno precedente allo show.



Biglietti per la metropolitana: meglio con carte contactless

Potete fare il biglietto della metropolitana direttamente al tornello con una carta contactless. Basta avvicinare la carta al tornello della stazione di partenza per entrare e avvicinarla al tornello della stazione di arrivo per uscire. Non serve registrarsi al servizio, neanche la prima volta. Il sistema calcolerà automaticamente la tariffa corretta per il vostro viaggio.

Per saperne di più e scoprire se la vostra carta è abilitata, visitate questa pagina (link FAQ).



Per info e aggiornamenti visitare il sito ATM.



COME ARRIVARE IN AUTO

A1 (Autostrada del Sole): dopo la barriera di Melegnano prende la Tangenziale Ovest in direzione Malpensa e uscire a Milano Via Novara. Seguire poi le indicazioni per San Siro.

A4 (Milano-Torino): alla barriera di Milano Nord prendere la Tangenziale Ovest in direzione Linate e uscire a Milano Via Novara. Seguire poi le indicazioni per San Siro.

A4 (Milano-Venezia): alla barriera di Milano Nord proseguire per Milano e prendere l'uscita Milano Certosa. Seguire poi le indicazioni per San Siro.

A7 (Milano-Genova): alla barriera di Milano Sud prendere la Tangenziale Ovest in direzione Malpensa e uscire a Milano Via Novara. Seguire poi le indicazioni per San Siro.

A8 (Milano-Laghi): alla barriera di Milano Nord prendere la Tangenziale ovest in direzione Linate e uscire a Milano Via Novara. Seguire poi le indicazioni per San Siro.



COME ARRIVARE CON I MEZZI PUBBLICI

IN METROPOLITANA

Linea M5 (lilla) fermata SAN SIRO STADIO

IN AUTOBUS E TRAM

Linea 49 da piazza Tirana (direzione San Siro), fermata di Via Harar.

Linea 16 da piazza Fontana (direzione San Siro), fermata al capolinea di Piazzale Axum.

IN TRENO

STAZIONE CENTRALE - P. TA GARIBALDI - LAMBRATE: Prendere la linea metropolitana MM2 in direzione Famagosta fino alla fermata GARIBALDI FS. Proseguire poi con la linea metropolitana M5 (lilla) fino alla fermata SAN SIRO STADIO.

STAZIONE PORTA GENOVA: Prendere la linea metropolitana MM2 in direzione Cologno - Gessate fino alla fermata GARIBALDI FS. Proseguire poi con la linea metropolitana M5 (lilla) fino alla fermata SAN SIRO STADIO.

IN AEREO

MILANO LINATE: Prendere l'autobus linea 73 fino a San Babila MM1. Proseguire poi con la linea metropolitana MM1 in direzione Rho Fiera Milano, e scendere alla fermata LOTTO.

MILANO MALPENSA: Utilizzare il collegamento ferroviario Malpensa Express fino a CADORNA FN. Proseguire poi con la linea metropolitana MM1 in direzione Rho Fiera Milano, e scendere alla fermata LOTTO.

MILANO ORIO AL SERIO: Utilizzare servizio autobus di linea fino a Milano Stazione Centrale. Proseguire poi con la linea metropolitana MM2 in direzione Famagosta, e scendere alla fermata CAIROLI. Interscambio con la linea metropolitana MM1 in direzione Rho Fiera Milano, e scendere alla fermata LOTTO.