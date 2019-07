Chi è Ozuna: la star del reggaeton in concerto al Rock in Roma

Ozuna arriva questa sera sul palco del Rock in Roma, pronto a far ballare il pubblico dell'Ippodromo Capannelle con il suo mix di reggaeton, trap e hip hop latino.

Vero nome Juan Carlos Ozuna Rosado, nato nel 1992 a San Juan, in Porto Rico, il cantante ha iniziato a pubblicare le sue canzoni su YouTube e Instagram e nel 2014 si è ritrovato a firmare il suo primo contratto discografico, diventando in breve tempo uno dei trapper più amati in America Latina.

Il suo album d'esordio, "Odisea", è uscito nel 2017, anticipato da una manciata di singoli di successo: "Dile que tú me quieres", "Tu foto", "Bebé", "El farsante" e "Se preparó". Nel 2018 un nuovo album, "Aura", contenente la hit "Vaina loca" con Manuel Turizo.

Su YouTube Ozuna conta più di 12 miliardi di visualizzazioni complessive per i suoi videoclip: quelli del remix di "El farsante" e "Se preparó" hanno entrambi superato il miliardo di visualizzazioni.

Le porte dell'Ippodromo Capannelle apriranno alle 19, mentre il concerto di Ozuna comincerà alle 21.45.

I biglietti per il concerto di Ozuna a Rock in Roma sono disponibili su TicketOne e sul sito ufficiale del festival, www.rockinroma.com.

Per arrivare all'Ippodromo delle Capannelle occorrono circa 30 minuti partendo dal centro di Roma: arrivando dal Grande Raccordo Anulare prendere l'uscita 23 Appio San Giovanni Via Appia Nuova, direzione Roma.

La fermata del treno è Capannelle, a circa 700 metri dall'ippodromo. Il servizio ferroviario FL4 che effettua fermata a Capannelle parte dalla Stazione Termini ed ha come direzioni: Ciampino, Albano Laziale, Frascati, Velletri. Il tempo impiegato dalla stazione Termini a Capannelle è di 9 minuti.

La fermata del bus più vicina ( Capannelle – Appia nuova) è distante 100 metri dall'ingresso principale della venue. I bus che effettuano collegamento presso questa fermata sono: linea 664 L.go Colli Albani – Cosoleto; linea 654 Lagonegro – Cinecittà; linea notturna n26 L.go Colli Albani – Cosoleto.

Andata: Metro A fino alla fermata di Cinecittà e autobus di linea n° 654 direzione Lagonegro - fermata Capannelle/Appia Nuova; oppure Metro A fino Stazione Colli Albani e autobus n° 664 direzione Cosoleto - fermata Capannelle/Appia Nuova.

Ritorno con autobus notturni Atac: Linea N 26 dalla fermata Pizzo di Calabria direzioni L.go Colli Albani.

Per il concerto di Ozuna a Rock in Roma sono stati messi a disposizione anche un servizio navetta post concerto e treni speciali post concerto. Tutte le informazioni sul sito ufficiale del festival.