Ben Harper in concerto a Rock in Roma: orari, biglietti, come arrivare

Ben Harper e i suoi The Innocent Criminals arrivano questa sera al Rock in Roma, sul palco della Cavea dell'Auditorium Parco della Musica. Il cantautore americano, che lo scorso anno ha pubblicato insieme a Charlie Musselwhite l'album congiunto "No mercy in this land", farà ascoltare i brani più significativi della sua quasi trentennale carriera, accompagnato dalla sua band.

Le porte dell'Auditorium apriranno alle ore 19, mentre il concerto comincerà alle 21.

I biglietti per Ben Harper a Roma sono disponibili su TicketOne e sul sito ufficiale del Rock in Roma, www.rockinroma.com.

L'Auditorium si trova in via Pietro de Coubertin 30, a circa 1,5 km da piazza di Spagna ed è raggiungibile con gli autobus 910 (Capolinea Termini/Piazza Mancini), 53 (capolinea Piazza Mancini/Largo Chigi), 982 (capolinea Vle XVII Olimpiade/Stazione Quattro Venti) e 168 (Capolinea L.go Maresciallo Diaz/Stazione Tiburtina), il tram 2 (Capolinea P.le Flaminio/Piazza Mancini), la metro A (fermata Flaminio, poi tram 2) oppure Ferrovia Roma-Nord (fermata piazza Euclide).