Neurosis in concerto a Rock in Roma: orari, biglietti, come arrivare

Hardcore, doom, sludge, psichedelia e industrial: i Neurosis arrivano stasera in concerto al Rock in Roma, sul palco del Teatro Romano di Ostia Antica. Sulle scene da più di trent'anni, pur essendo discograficamente fermi all'album "Fires within fires", uscito tre anni fa, Scott Kelly e compagni continuano ad essere particolarmente impegnati sul fronte dei live, come confermano le date del tour 2019.

Le porte del Teatro Antico apriranno alle 18.30. I concerti, invece, cominceranno alle 19: prima dei Neurosis suoneranno gli Yob.

I biglietti per il concerto dei Neurosis al Teatro Romano di Ostia Antica sono disponibili su TicketOne e sul sito ufficiale del Rock in Roma, www.rockinroma.com.

Per arrivare in automobile al Teatro Romano di Ostia Antica: da qualsiasi autostrada immettersi nel G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) - uscita 28 per poi prendere la Via del Mare o la Via Ostiense (per pullman solo Via Ostiense) fino ad Ostia Antica.

In treno: dalla stazione Porta San Paolo (Piramide) - treno linea Roma-Lido fermata Ostia Antica; proseguire a piedi per circa 5 minuti; oppure dalla stazione Termini - linea B fino a Porta San Paolo (Piramide) - treno linea Roma-Lido fermata Ostia Antica; proseguire a piedi per circa 5 minuti.