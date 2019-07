Chi è Bad Bunny, in concerto al Rock in Roma

Bad Bunny arriva questa sera direttamente da Vega Baja, in Portorico, sul palco del Rock in Roma. La star dell'hip hop latino porta all'Ippodromo Capannelle il mix di pop latino, trap e reggaeton che negli ultimi due anni lo hanno reso un ambasciatore della musica latino-americana all'estero.

Classe 1994, Benito Antonio Martínez Ocasio - questo il vero nome del cantante - dopo essersi fatto conoscere pubblicando canzoni su SoundCloud ha iniziato a collezionare collaborazioni con altre stelle del latin pop, da J Balvin a Marc Anthony, passando per Jennifer Lopez. Il suo album di debutto "X 100pre" è uscito il 24 dicembre 2018, anticipato dai singoli "Estamos bien", "Mía" (con Drake) e "Solo de mi".

I video delle sue canzoni, su YouTube, hanno totalizzatoad oggi più di 5 miliardi di visualizzazioni complessive: il più visto è proprio quello del duetto con Drake (più di 850 milioni di visualizzazioni), seguito da quello di "Amorfoda" (circa 700 milioni di visualizzazioni) e da quello di "Soy peor" (670 milioni di visualizzazioni).

Nel 2018 Bad Bunny ha vinto due Latin American Music Awards: quello come Artist of the Year e quello per Favorite Song - Urban con "Mayores". Nello stesso anno la sua "Sensualidad" ha ottenuto una nomination ai Latin Grammy Awards. "I like it", insieme a Cardi B e J Balvin, nel 2019 ha invece sfiorato la vittoria come Record of the Year ai Grammy Awards.

Lo scorso mese, a sorpresa, Bad Bunny ha pubblicato un album congiunto insieme all'amico J Balvin, "Oasis", contenente il singolo "Qué pretendes".

Le porte dell'Ippodromo Capannelle apriranno alle ore 19, mentre il concerto di Bad Bunny comincerà alle 21.45.

I biglietti per il concerto di Bad Bunny a Rock in Roma sono in vendita su TicketOne e sul sito ufficiale del festival, www.rockinroma.com.

Per arrivare all'Ippodromo delle Capannelle occorrono circa 30 minuti partendo dal centro di Roma: arrivando dal Grande Raccordo Anulare bisogna prendere l'uscita 23 Appio San Giovanni Via Appia Nuova, in direzione Roma.

La fermata del treno è Capannelle, a 700 metri dall'ingresso dell'ippodromo. Il servizio ferroviario FL4 che effettua fermata a Capannelle parte dalla Stazione Termini ed ha come direzioni Ciampino, Albano Laziale, Frascati e Velletri. Ci vogliono meno di dieci minuti per arrivare dalla stazione Termini a Capannelle.

La fermata del bus più vicina (Capannelle – Appia nuova) è distante appena 100 metri dall'ingresso principale dell'Ippodromo. I bus che effettuano collegamento presso questa fermata sono: linea 664 L.go Colli Albani – Cosoleto; linea 654 Lagonegro – Cinecittà; linea notturna n26 L.go Colli Albani – Cosoleto.

Per il ritorno sono disponibili autobus notturni Atac: Linea n26 dalla fermata Pizzo di Calabria direzione L.go Colli Albani.