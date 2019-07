Tears For Fears al Lucca Summer Festival: scaletta e video

Dopo l'esibizione di Roma della quale vi abbiamo già riferito, Curt Smith e Roland Orzabal hanno suonato mercoledì sera 10 luglio nella piazza Napoleone delle città toscana nell'ambito del Lucca Summer Festival. Ecco un video girato ieri sera, e di seguito la scaletta del concerto.

SCALETTA:

Everybody Wants to Rule The World

Sowing the Seeds of Love

Pale Shelter

Break It Down Again

Advice for the Young at Heart

Woman in Chains

Change

Mad World

Memories Fade

Suffer the Children

Creep

Badman's Song

Head Over Heels / Broken

Bis:

Shout