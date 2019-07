Roger Waters, il tour "Us + Them" diventa un film

Due anni or sono l'ex Pink Floyd cominciava il tour mondiale "Us + Them", che prendeva il titolo da una canzone di "Dark side of the moon" e toccò anche l'Italia (qui la recensione del concerto di Milano). Oggi quel tour diventa un film, che arriverà nelle sale (probabilmente anche italiane) in ottobre. La regia del progetto è di Sean Evans, che già aveva lavorato al film del tour di "The Wall", e le immagini sono tratte dai quattro concerti tenuti da Roger Waters allo Ziggo Dome di Amsterdam nel 2018. Il repertorio comprende brani classici dei Pink Floyd e brani tratti dal repertorio da solista di Waters; la scaletta non è ancora stata annunciata, ma non dovrebbe differire granché dalla setlist di quei concerti - potete vederne (parzialmente) uno qui sotto.