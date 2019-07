Forbes: ecco i più pagati del mondo della musica in USA

Il periodico statunitense ha pubblicato la sua consueta classifica dei personaggi più pagati dell'anno compreso fra l'1 giugno 2018 e il 31 maggio 2019.

Limitandoci al mondo della musica, ecco la graduatoria (espressa in dollari)

Al numero 1 Taylor Swift (185 milioni - l'anno predecente era a 80 milioni)

Al numero 3 Kanye West (150 milioni)

Al numero 5 Ed Sheeran (110 milioni)

Al numero 8 gli Eagles (100 milioni)

e a seguire:

19 Elton John, 84 milioni

20 Beyoncé (81 milioni) ex aequo con

20 Jay-Z (81 milioni)

25 Drake (75 milioni)

28 Sean "Diddy" Combs (70 milioni)

30 Metallica (68,5 milioni)

36 Rihanna (62 milioni)

39 Travis Scott (58 milioni)

41 Katy Perry (57,5 milioni) ex aequo con

41 Justin Timberlake (57,5 milioni)

43, i BTS (57 milioni) ex aequo con

43 Pink (57 milioni)

e ancora a seguire

Billy Joel (#53, 52 milioni), Bruno Mars (#54, 51.5 milioni), Eminem e Jimmy Buffett (ex aequo al #57, 50 milioni), Fleetwood Mac (#59, 49 milioni), Ariana Grande e Paul McCartney (ex aequo al #62, 48 milioni), The Chainsmokers (#67, 46 milioni), Guns N' Roses (#71, 44 milioni), Jennifer Lopez (#76, 43 milioni), Luke Bryan (#78, 42.5 milioni), Rolling Stones (#83, 41 milioni), DJ Khaled, Marshmello e The Weeknd (ex aequo al #87, 40 milioni), Lady Gaga (#90, 39.5 milioni), Dave Matthews Band (#92, 39 milioni), Zac Brown Band, Calvin Harris e Kendrick Lamar (ex aequo al #95, 38.5 milioni), Shawn Mendes (#98, 38 milioni) e Celine Dion (#100, 37.5 milioni).