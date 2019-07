Neil Young suona "On the beach" dal vivo - guarda

E' successo ieri sera 9 luglio in Belgio, ad Anversa allo Sportpaleis: nel suo concerto con i Promise of the Real, il cantautore canadese ha proposto al pubblico presente un'esecuzione della sua classica "On the beach", datata 1974. E' la prima volta che succede dal 2003, quando Neil Young suonò la canzone durante un concerto da solista, ed è la prima volta dagli anni Settanta che la esegue con una band.

In settembre Neil Young pubblicherà un nuovo libro, "To Feel the Music: A Songwriter’s Mission to Save High-Quality Audio".