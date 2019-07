“Fai Volare La Tua Musica”: luci puntate su Fabio Capelli

Fabio Capelli è tra i sei protagonisti della seconda playlist “Fai volare la tua musica” l’iniziativa realizzata in partnership da Alitalia, SIAE e Rockol per promuovere la musica italiana a bordo dei voli del vettore nazionale.

Fabio Capelli nasce a Brescia il 16 Aprile 1987. Sassofonista, tastierista, compositore. Dopo una attività live in Italia va a Londra e poi a Parigi. Qui collabora con Linda Lee Hopkins, Rachel Claudio, Ramo Nation, Nine Lives the Cat. Nel 2014 a Ibiza registra show di MTV per Ed Sheeran, Rudimental, Libertines. Tra il 2017 e il 2019 firma colonne sonore.

Relativamente al brano vincitore, Fabio dichiara:

"The Jazz Club” é stato composto originariamente per il mediometraggio “167 Jours et 4 Heures” diretto dal francese Alain Deymier. Il brano ha un intenso valore affettivo in quanto Alain, regista ed amico, é venuto a mancare poco dopo la presentazione del film. Abbiamo lavorato insieme per mesi a questo suo ultimo lavoro. Per te Alain; questo brano ora sta volando in cielo".

Il profilo completo di Fabio Capelli è disponibile qui