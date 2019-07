“Fai Volare La Tua Musica”: luci puntate su Renato Caruso

Renato Caruso è tra i sei protagonisti della seconda playlist “Fai volare la tua musica” l’iniziativa realizzata in partnership da Alitalia, SIAE e Rockol per promuovere la musica italiana a bordo dei voli del vettore nazionale.

Il chitarrista e compositore Renato Caruso nasce a Milano nel 1982. Lavora per cinque anni nell’accademia musicale di Ron, “Una Città Per Cantare”, come docente di chitarra classica, acustica ed elettrica, teoria e solfeggio. Si è esibito con Ron, Fabio Concato, Dik Dik. Ha scritto oltre 300 brani e in qualità di compositore e arrangiatore ha realizzato circa 20 dischi. Nel 2016 pubblica “Aram”, nel 2018 esce l’album “Pitagora Pensaci Tu”.

Relativamente al brano vincitore, Renato dichiara:

"Guardando un documentario su New York e ascoltando Tchaikovsky mi sono imbattuto in questo semplice giro di accordi con una melodia che mi risuonava in testa da tempo. Come strumento avrei preferito un glockenspiel, strumento usato da Tchaikovsky in diversi brani, ma alla fine ho optato per una celesta e il risultato finale è simile a quello che avevo in mente all’inizio".

