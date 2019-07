Ed Sheeran, guarda il video di "The best part of me"

Il cantautore britannico dai capelli rossi ha diffuso il video di "Best part of me", la canzone realizzata insieme al cantautore statunitense Yebba. Il video, in bianco e nero e diretto da Dan Massie, vede i due musicisti in studio di registrazione ad Abbey Road.

Il brano è uno di quelli contenuti nell'album "No. 6 Collaborations Project", in uscita il 12 luglio. Finora è stato anticipato da "I Don't Care" con Justin Bieber, "Beautiful People" con Khalid, "Cross Me" con Chance the Rapper e PnB Rock e "Blow" con Bruno Mars and Chris Stapleton.

Qui la tracklist completa dell'album.