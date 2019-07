I Darkness questo weekend al Carroponte: quello che c'è da sapere

Torna in Italia una delle rock band inglesi più amate: i Darkness suoneram sabato 20 luglio al Carroponte di Sesto San Giovanni (MI), via Luigi Granelli 1. La band dei fratelli Hawkins sarà accompagnata dai Noise Pollution e dagli Hargavain. Il costo dei biglietti è: 25,00€ (+ diritti di prevendita), e la serata prevede questi orari.

Apertura porte: ore 19:00

Hangarvain: ore 20:10

Noise Pollution: ore 21:00

The Darkness: ore 22:15

Il gruppo è reduce dalla pubblicazione di "Pinewood smile" (2017), il primo album con con il figlio di Roger Taylor dei Queen alla batteria (Rufus Taylor) e non mancheranno in scaletta classici come "I believe in a thing called love”

I Noise Pollution sono una band bolognese che ha pubblicato il primo album nel 2011, caratterizzato da uno stile Hard ‘n’ heavy influenzato da Punk e Crossover. Hanno aperto per Black Stone Cherry, Hardcore Superstar e altri e attualmente stanno seguendo i The Darkness nel loro tour estivo.

Nati a Napoli nel 2013, gli Hangarvain hanno debutato discograficamente mel 2014 “Best Ride Horse”. Nel 2018 hanno pubblicato il loro ultimo album “Roots and returns”, seguito da un tour di oltre quaranta date. Il loro quarto disco è atteso per ottobre 2019.