Jack White, concerto di compleanno a sorpresa

Il rocker di Detroit ha festeggiato ieri sera 9 luglio il suo quarantatreesimo compleanno nella sua città, insieme a famiglia, amici e fan. Jack White e Brendan Benson dei Raconteurs, che inizieranno alla fine di questa settimana un tour nel Nord America, anticipato lo scorso weekend da un paio di esibizioni di riscaldamento, hanno tenuto un concerto acustico di fronte a 375 persone al Cass Corridor della Third Man Records.

White e Benson hanno suonato per tre quarti d'ora: una dozzina di canzoni fra cui alcune tratte dal terzo album dei Raconteurs, "Help Us Strangers", come la title track e le cover di "Fearless" dei Pink Floyd e di "Lucille" di Little Richard, e un paio dei White Stripes ("As Ugly as I Seem" e "We're Going to Be Friends"). Benson ha cantato "Sugar never tasted so good" di White, White ha ricambiato con "Metarie" di Benson.

Third Man Records executive Ben Blackwell della Third Man Records ha sottolineato che giusto vent'anni fa White e Benson si sono esibiti insieme per la prima volta, al Garden Bowl di Chicago.