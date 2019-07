I preservativi, l'Atalanta e il bagno nudi insieme a Jovanotti: i Piunguini Tattici Nucleari

Il sogno più grande dei Pinguini Tattici Nucleari per l'estate 2019? Fare un bagno nudi insieme a Jovanotti e a Saturnino. La band bergamasca ce l'ha svelato durante l'intervista sul divanetto della Rockol Lounge, nel backstage del Rock in Roma, dove il tour estivo legato a "Fuori dall'hype" ha fatto tappa ieri sera. L'occasione giusta per trasformare il sogno in realtà potrebbe arrivare il prossimo 17 agosto, quando il "Jova Beach Party" - il tour di Jovanotti sulle spiagge - farà tappa a Vasto, in provincia di Chieti, e i Pinguini Tattici Nucleari si esibiranno sul palco prima del cantautore. Abbiamo parlato di questo e di molte altre cose - i preservativi del merchandising, l'Atalanta e il primo album per una major - insieme al gruppo: ecco l'intervista completa.

Capitanati da Riccardo Zanotti, i Pinguini Tattici Nucleari hanno esordito ufficialmente nel 2014 con l'album "Il re è nudo", seguito nel 2015 da "Diamo un calcio all'aldilà" (contenente il singolo "Me want Marò back") e nel 2017 da "Gioventù brucata". L'ultimo album è "Fuori dall'hype", nei negozi dallo scorso aprile, il primo ad uscire per una major, la Sony.