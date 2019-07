Concerti, Ghost: una data italiana il 5 dicembre a Mantova

Dopo aver partecipato al tour europeo "WorldWired" dei Metallica per 26 date estive, e dopo il tour autunnale in qualità di headliner nel Nord America, la metal band svedese porterà il suo "Ultimate Tour Named Death" nelle arene europee, partendo il 16 novembre alla Motorpoint Arena di Nottingham, Inghilterra. La band viaggerà in tutta Europa e nel Regno Unito per cinque settimane. All Them Witches e Tribulation saranno le band di supporto al tour. E' prevista una sola data in Italia, il 5 dicembre alla Grana Padano Arena di Mantova. I biglietti saranno disponibili dalle ore 11 di venerdì 12 luglio.

I Ghost porteranno in tour il loro ultimo album "Prequelle" che si è guadagnato la Top 10 in 15 paesi, ha ricevuto una nomination ai Grammy Awards come Best Rock Album ed è stato eletto album del 2018 da Kerrang!, Revolver, e Metal Hammer.