Spotify lancia una versione "lite" in 36 nazioni

Spotify ha lanciato una versione "lite" della sua app, i cui test erano stati iniziati lo scorso anno in Brasile. L'app è al momento disponibile in 36 paesi dell'Asia, dell'America Latina, del Medio Oriente e dell'Africa. Pesa solo 10 MB, è attualmente disponibile per telefoni Android e permette di fissare un limite massimo di impiego di dati per lo streaming. E' annunciata prossimamente la disponibilità di una versione per iPhone.

Spotify Lite si rivolge ai mercati in espansione, con un potenziale bacino di utenza di cento milioni di abbonati.

Dice Mia Nygren di Spotify: