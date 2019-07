Negrita in concerto a Rock in Roma: orari, biglietti, come arrivare

Attualmente impegnati a festeggiare i loro primi venticinque anni di carriera, i Negrita arrivano questa sera in concerto sul palco del Rock in Roma, al Teatro Romano di Ostia Antica. La band toscana è reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2019 con "I ragazzi stanno bene" e dopo l'album di inediti "Desert Yacht Club", uscito lo scorso anno, quest'anno ha consegnato al mercato la raccolta che prende il titolo dalla canzone sanremese.

Le porte del Teatro Antico apriranno alle 19.30. Il concerto, invece, comincerà alle 21.

I biglietti per il concerto dei Negrita al Teatro Romano di Ostia Antica sono disponibili su TicketOne e sul sito ufficiale del Rock in Roma, www.rockinroma.com.

Per arrivare in automobile al Teatro Romano di Ostia Antica: da qualsiasi autostrada immettersi nel G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) - uscita 28 per poi prendere la Via del Mare o la Via Ostiense (per pullman solo Via Ostiense) fino ad Ostia Antica.

In treno: dalla stazione Porta San Paolo (Piramide) - treno linea Roma-Lido fermata Ostia Antica; proseguire a piedi per circa 5 minuti; oppure dalla stazione Termini - linea B fino a Porta San Paolo (Piramide) - treno linea Roma-Lido fermata Ostia Antica; proseguire a piedi per circa 5 minuti.