Marilyn Manson in una serie TV tratta da Stephen King

In un'intervista a "Revolver", il rocker dell'Ohio ha confermato che farà parte del cast di "The Stand", una miniserie televisiva tratta da un romanzo di Stephen King (pubblicato in Italia nel 1978 con il titolo "L'ombra dello scorpione").

Ecco cosa ha detto Marilyn Manson:



"Shooter Jennings e io abbiamo inciso una cover di 'The End' dei Doors che sarà inclusa nella colonna sonora della miniserie 'The Stand', tratta da Stephen King, e io farò anche parte del cast".



Non è per il momento noto quale ruolo interpreterà il Reverendo nella miniserie TV. Si sa però che del cast faranno parte James Marsden, Amber Heard e Whoopi Goldberg. Sono per il momento previsti dieci episodi, diretti da Josh Boone.