Skunk Anansie in concerto a Rock in Roma: la scaletta

Questa sera hli Skunk Anansie hanno suonaro al Rock in Roma con il tour legato all'album dal vivo "25LIVE@25", dedicato ai loro primi venticinque anni di carriera. La band guidata da Skin si è esibita sul palco della Cavea dell'Auditorium Parco della Musica, nel cartellone del festival estivo della Capitale. Ecco la scaletta della serata

Charlie Big Potato

Because of You

All in the Name of Pity

I Can Dream

You'll Follow Me Down

My Ugly Boy

Twisted (Everyday Hurts)

Weak

Cheap Honesty

Love Someone Else

I Believed in You

God Loves Only You

Can’t get by

Hedonism (Just Because You Feel Good)

This Means War

Intellectualise My Blackness

Thear the place up

Bis

What You Do for Love

Secretly

Little Baby Swastikkka