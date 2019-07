Noel Gallagher, la scaletta del concerto di Pistoia

L’ex Oasis ha da poco terminato la prima delle due date italiane di questa estate, al Pistoia Blues: il consueto mix di brani dal periodo solista con gli High Flying Bird e con la sua storia band. A più tardi per la recensione del concerto - il tour invece prosegue il 9 luglio a Mantova, in piazza Sordello, in occasione della rassegna Arte & Musica 2019.

Ecco la scaletta del concerto a Pistoia

Fort Knox

Holy Mountain

Keep On Reaching

It's a Beautiful World

She Taught Me How to Fly

Black Star Dancing

Rattling Rose

Dead in the water

The Importance of Being Idle

Little by Little

Whatever

The Masterplan

Half the World Away

Wonderwall

Stop Crying Your Heart Out

Bis

AKA... What a Life!

Don't Look Back in Anger

All You Need Is Love