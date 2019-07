Beatles la storia di "Magical mystery tour"

Nel 1967 i Beatles pubblicano Magical Mystery Tour, un album bizzarro che è anche la colonna sonora dell'omonimo film, trasmesso in Gran Bretagna nello stesso anno. La pellicola, tuttavia, non raggiunge lo stesso successo del disco.

Si tratta di un LP stravagante già dalla copertina, che ritrae i Fab Four travestiti da animali: l'ippopotamo (Paul McCartney), il coniglio (George Harrison), il gallo (Ringo Starr) e in mezzo il tricheco (John Lennon).

The Walrus, il tricheco, è anche uno dei capolavori inseriti nell'album. Scritto da Lennon - pare con riferimento al poemetto di Lewis Carroll The Walrus and The Carpenter- diventa poi anche una delle canzoni dei Beatles più amate da Frank Zappa, che ne propone una versione dal vivo in più occasioni.

