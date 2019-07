Jimi Hendrix, la storia di "Live at Woodstock"

Live at Woodstock ripropone l’intera scaletta dell’esibizione di Hendrix al Festival per eccellenza, con le sole eccezioni di Mastermind, Gypsy Woman e Aware of Love, tutte nella loro forma originale tranne che per alcune minori variazioni nell’accompagnamento strumentale di Red House e Jam Back at The House.

Sono passati 50 anni dalla performance che Hendrix tenne nell’ultimo dei tre giorni di pace e musica più celebri della storia della musica. Jimi incendiò il pubblico con i suoi brani più celebri.

Da Red House a Foxey Lady, da Fire a Voodoo Child, passando per la leggendaria interpretazione dell’inno americano, Star Spangled Banner, continuando poi con Purple Haze, in un crescendo di brani infuocati fino alla chiusura con Hey Joe.

