Lacuna Coil, il nuovo album è "Black anima"

Il nuovo album dei Lacuna Coil si intitola "Black Anima": l'uscita è previsto l'11 ottobre 2019 su Century Media Records. La formazione meneghina guidata da Cristina Scabbia aveva annunciato l'inizio dei lavori lo scorso maggio, e oggi ha annunciato la pubblicazione con queste parole:

Black Anima è tutti noi.

Sei tu, sono io, è tutto ciò che nascondiamo e che esponiamo fieramente in un mondo sveglio solo a metà.

È lo specchio appannato che stiamo scrutando nella ricerca della verità.

È sacrificio e dolore, è giustizia e paura, è furia e vendetta, è passato e futuro...

Esseri umani nella magnificenza di una inquietante ambiguità.

Il nucleo nero che equilibra tutto... come senza l'oscurità la luce non sarebbe mai esistita.

Vi presentiamo con orgoglio il nostro nuovo lavoro e non vediamo l'ora di mostrarvi di più...

Siamo Anima

"Black Anima" è il seguito di "Delirium" del 2016 e del disco dal vivo "The 119 show - live in London", pubblicato nel 2018 per celebrare i 20 anni di attività. Dopo alcuni concerti in Italia, la band suonerà quest'estate negli Stati Uniti, per poi tornare in Europa e nel nostro paese in autunno: queste le date:

2 novembre – Bari, Demodé Club

3.novembre – Rome, Orion

5 novembre– Bologna, Estragon

6 novembre – Milan, Live Club