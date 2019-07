Gazzelle porta in tour l’anti-tormentone “Polynesia”: il 12 a Bologna Sonic Park

“Ho invertito un po’ la scaletta per non fare sempre lo stesso concerto”. Così, con una buona dose di understatement, Gazzelle racconta il ‘Punk Tour – Estate 19’ che lo porterà venerdì 12 luglio a Bologna Sonic Park.

“Il tour è iniziato alla grande. Super partecipazione, bella situazione”, racconta con più entusiasmo Flavio Pardini. “Facciamo un live bello vivace, compatto, sincero. E poi d’estate è tutto parterre, sono più vicino al pubblico, è una bella situazione. Cerco di rendere il concerto intimo, naturale, annullando la distanza che c’è fra chi sta sopra e chi sta sotto il palco”. Una novità c’è rispetto ai concerti visti in inverno. Accompagnato dalla band, senza il quartetto d’archi, che era presente nei palasport, Gazzelle suonerà il nuovo singolo “Polynesia” che è una specie di anti-tormentone in cui si canta apparentemente di mare e vacanze, in realtà di depressione. “È una contro-hit, la mia versione di un pezzo estivo. Non so se sarà il primo singolo di un nuovo album. So che sto scrivendo tanto, scrivo sempre. Magari più avanti potrebbe uscire qualche altro pezzo”.

Nella prima strofa della canzone “Punk”, Gazzelle canta: “io sapevo un po’ di tour”. Che sapore è? “È agrodolce. Un misto di stanchezza, felicità, nostalgia. Di base sono timido e introverso, fino a tre anni fa credevo che dovermi confrontare con 10 mila persone fosse impensabile. Col tempo ho acquisito maggiore esperienza, ho capito che stare su un palco mi viene naturale. Anzi, ora mi sento più a mio agio su un palco che in altre circostanze della vita. È come stare davanti a 10 mila psicologi che si prendono cura di te. E per più gratis. Anzi, mi pagano pure”.

Gazzelle sarà in tour fino alla fine di agosto. E dopo? “Ancora non lo so, lo stiamo valutando. Se dovessero uscire altri pezzi potrebbero esserci nuove date. Potremmo chiedere in bellezza questo anno e il ciclo di ‘Punk’ che è uscito nel novembre 2018”.