Ben Harper, ecco la nuova canzone "Uneven days"

Una canzone inedita per Ben Harper: si intitola "Uneven days", ed è accompagnata da un video diretto da Scott Keenan e con la coreografia di Kristin Sudekis, girato nel noto studio di danza Gibney a New York City. Al momento non è chiaro se la canzone farà parte di un nuovo album: Harper ha appena lavorato "We get by", disco di Mavis Staples, mentre il suo ultimo album di studio è "No mercy in this land" con Charlie Musselwhite (2018). Harper è attualmente in tour con la sua band storica, gli Innocent Criminals, e sarà in Italia a partire da domani, 9 luglio

Ben Harper racconta così “Uneven Days”

cerca di spiegare quanto possiamo diventare dipendenti dalle altre persone per un nostro senso di completezza e stabilità. Se c’è una cosa peggiore del semplificare troppo le relazioni, è il complicarle. Amare e arrendersi sono sinonimi. Anche togliendo l’amore dall’equazione, riuscire a mantenere la stessa prospettiva giorno dopo giorno e la sanità mentale è difficilissimo. Forse riconoscere i giorni dispari, che sono inevitabili, potrebbe aiutarci ad evitare i mesi dispari o anche gli anni

Queste le date del tour italiano di Ben Harper

9 Luglio – Ravenna Festival – Ravenna

10 Luglio – Pistoia Blues Festival – Pistoia

12 Luglio – Chieti Summer Festival – Chieti

13 Luglio – Auditorium Parco della Musica – Roma

16 Luglio – Piazza Sordello – Mantova

17 Luglio – Milano Summer Festival – Milano