Bologna Sonic Park: Rockol regala i biglietti per Gazzelle, Gemitaiz e Subsonica

Il Bologna Sonic Park all’Arena Parco Nord di Bologna (il primo festival che in Italia ha bandito la plastica monouso e ha messo a disposizione tutto il giorno e a tutto il pubblico acqua gratuita) è in pieno svoglimento. Abbiamo già visto i live di Slipknot, Salmo, J-Ax, Skunk Anansie e Weezer, mentre i prossimi appuntamenti prevedono Subsonica, Greta Van Fleet, Gazzelle, Gemitaiz, Afterhours e Bring Me The Horizon.

Rockol ti offre la possibilità di assistere gratuitamente a ben tre live, regalando cinque coppie di biglietti per ognuno di questi concerti:

9 luglio: SUBSONICA

12 luglio: GAZZELLE (rassegna Indimenticabile)

13 luglio: GEMITAIZ (rassegna Indimenticabile)

Partecipare al contest e vincere i biglietti è semplicissimo. Basta inviare una mail all’indirizzo contest@rockol.it, indicando le proprie generalità e il nome dell’artista per il quale scrivete. I più veloci - farà fede l’ orario del nostro server mail - verranno contattati dalla redazione di Rockol per la modalità di ritiro degli accrediti. Buona fortuna!