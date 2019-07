"No nominale, no secondary” - il titolo della conferenza stampa indetta da Assomusica non lasciava spazio a dubbi sull’approccio degli organizzatori di concerti alla questione dell'introduzione del biglietto nominale: la legge numero 145 approvata lo scorso mese di dicembre è operativa dal 1 luglio per i concerti sopra le 5.000 persone. All’incontro con i media, oggi 8 luglio in un hotel milanese, erano presenti pressoché tutti i responsabili dei principali promoter Italiani: D’Alessandro e Galli, Friends & Partners, International Music & Arts, Live Nation, OTR, Ponderosa, Trident, Vertigo, Vivo Concerti.

Assomusica prevede effetti molto concreti: un aumento del costo per i biglietti di 8-10€, code lunghe ai concerti, difficoltà nel cambiare il nominativo e diminuzione dei ricavi del settore (se volete approfondire, qualche giorno fa abbiamo pubblicato le f.a.q. sul biglietto nominale e un approfondimento sulle problematiche della norma)

“Qualcosa non funziona in questo meccanismo o nella norma”, apre la conferenza il presidente Assomusica Vincenzo Spera. A dimostrazione dell'inefficacia della legge, vengono citati i casi di Phil Collins (lo scorso 17 giugno a Milano, organizzato da Barley Arts, assente alla conferenza) e Rammstein, il prossimo 3 luglio 2020 (organizzato da Vertigo): entrambi gli show sono stati messi in vendita con biglietti nominali e con tagliandi finiti in vendita sui siti di secondary ticketing. A dimostrazione dell’incongruenza della norma, Spera cita anche il fatto che la norma comprende non solo i concerti, ma anche l’ingresso a parchi acquatici e le multi sale cinematografiche dalla grande capienza: "Non funziona con il calcio e non viene effettuato come norma dai paesi europei ma lasciato all’iniziativa”.

Parlano quindi i promoter: De Luca vede anche problemi tecnici nei tempi di produzione dello show nell’apertura dei cancelli, on conseguenti malumori del pubblico: “I concerti non saranno più eventi di gioia”. Salzano di F&P rincara la dose: “Non risolverà il problema del secondary ticketing e disincentiverà la partecipazione ai concerti, oltre a creare una sensazione di controllo da stato di polizia”. “La norma è talmente idiota che sembra quasi una punizione nei confronti della musica”, dice senza giri di parole Maurizio Salvadori di Trident. Mimmo D'Alessandro: "Una cosa buona questa norma l'ha fatta: ricompattare la categoria. Ma per andare ai concerti bisognerà prendersi un giorno di ferie, quando per combattere il secondary ticketing basterebbe oscuare i siti". Andrea Pieroni (Vertgo): "Questa legge, ad una settimana dalla sua entrata in vigorie, è già miseramente fallita. I siti di di secondary ticketing venderanno ancora più biglietti, accollandosi anche il cambio di nominativo. Francesco Cattini (International Music & Arts): "Paradossalmente, se questa norma fosse stata applicata anche a settori come teatro e lirica, sarebbe fallita ancora più miseramente". Zard (Vivo): "Ad un recente concerto allo stadio abbiamo aperti i cancelli alle 14.30 e ci sono stati rallentamento senza biglietto nominale. Non si può chedere aglu spettatori di arrivare ore prima ai concerti".

L’introduzione della norma promossa dall'onorevole Battelli è un tema su cui si sono espressi anche artisti: si pensi alla recente lettera aperta di Cesare Cremonini. I promoter assicurano che questa è una norma che non va solo contro il pubblico ma anche contri gli artisti e che inizieranno ad arrivare dichiarazioni da parte dei cantanti - oggi assenti - su questo tema.