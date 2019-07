Bruce Springsteen, esibizione a sorpresa ad Asbury Park: video

Comparsata a sorpresa di Bruce Springsteen ieri sera ad Asbury Park: il Boss si è presentato sul palco dello Stone Pony, storico locale dove hanno mosso i primi passi diversi esponenti della scena della cittadina del New Jersey, come Patti Scialfa, Steve Van Zandt e lo stesso Springsteen, durante un concerto di Southside Johnny e dei suoi Asbury Jukes, che aveva come artista d'apertura nientemeno che il bassista della E Street Band Garry Tallent. Praticamente una riunione di famiglia.

Insieme a Tallent, Springsteen ha suonato "Dirty rotten shame", mentre con la band guidata da Southside Johnny ha cantano "Sherry darling", "The fever", "Talk to me", "Kitty's back", "I don't want to go home", "Mona", "Not fade away" e "Having a party". Ecco alcuni video della serata:

Gli esordi di Springsteen ad Asbury Park sono stati recentemente raccontati da Tom Jones nel film " Asbury Park: lotta, redenzione, rock and roll ", uscito nelle sale cinematografiche lo scorso maggio e dedicato alla scena musicale della cittadina.