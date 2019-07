The Good, The Bad & The Queen di Damon Albarn in arrivo in Italia: il video live

E' uno dei concerti più interessanti di questa estate: Damon Albarn porta in Italia i suoi The Good, The Bad & The Queen, in cui suona con Paul Simonon (Clash), Tony Allen e Simon Tong (Verve). Il supergruppo sarà in concerto il 20 luglio al Lucca Summer Festival per l’unica data italiana: qua le informazioni sul concerto e i biglietti.

La band sarà oggetto di uno speciale TV questa sera, 7 luglio, su VH1 (canale 67 dtt, canale 22 tivusat), alle 20: un'intervista con Albarn e Simonon. Intanto, Rockol vi offre in anteprima un estratto del concerto parigino al Bataclan dello scorso luglio.

A più di dieci anni dall'uscita dell'eponimo album d'esordio, quest'anno il supergruppo è tornato sulle scene con un nuovo album, "Merrie Land": il disco è stato prodotto da Tony Visconti, storico braccio destro di David Bowie.