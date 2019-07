Chi sono gli Haken, questa sera in concerto a Rock in Roma

Arrivano nella Capitale direttamente da Londra questa sera sul palco del Rock in Roma gli Haken, forse poco noti a livello "mainstream" ma sicuramente molto conosciuti - e apprezzati - dai seguaci della scena progressive metal internazionale contemporanea, di cui il gruppo guidato da Ross Jennings è tra i massimi rappresentanti.

Attivi più o meno dalla metà degli anni Duemila, gli Haken hanno esordito nel 2010 con l'album "Aquarius", a cui hanno fatto poi seguito "Visions" (2011), "The mountain" (2013) e "Affinity" (2016). L'ultimo disco di inediti della band è "Vector", uscito nel 2018, la cui tournée sta tuttora tenendo impegnati Jennings e soci sui palchi internazionali.

Originariamente composta da Ross Jennings (voce), Richard Henshall (chitarre, tastiere, cori), Raymond Heame (percussioni, tuba, cori), Thomas MacLean (basso, cori), Matthew Marshall (chitarre) e Peter Jones (tastiere), la formazione attuale comprende Jennings, Jenshall e Heame, oltre ai musicisti che si sono aggiunti negli anni, Charles Griffiths (chitarre, cori), Diego Tejeida (tastiere, cori) e Conner Green (basso, cori).

Le porte del concerto, ospitato dall'Ippodromo Capannelle, apriranno alle ore 19, mentre gli Haken cominceranno a suonare alle 20.45.

I biglietti per il concerto degli Haken a Rock in Roma sono in vendita su TicketOne e sul sito ufficiale del festival, www.rockinroma.com, al prezzo di 28,75 euro.

Per arrivare all'Ippodromo delle Capannelle occorrono circa 30 minuti partendo dal centro di Roma: arrivando dal Grande Raccordo Anulare bisogna prendere l'uscita 23 Appio San Giovanni Via Appia Nuova, in direzione Roma.

La fermata del treno è Capannelle, a 700 metri dall'ingresso dell'ippodromo. Il servizio ferroviario FL4 che effettua fermata a Capannelle parte dalla Stazione Termini ed ha come direzioni Ciampino, Albano Laziale, Frascati e Velletri. Ci vogliono meno di dieci minuti per arrivare dalla stazione Termini a Capannelle.

La fermata del bus più vicina (Capannelle – Appia nuova) è distante appena 100 metri dall'ingresso principale dell'Ippodromo. I bus che effettuano collegamento presso questa fermata sono: linea 664 L.go Colli Albani – Cosoleto; linea 654 Lagonegro – Cinecittà; linea notturna n26 L.go Colli Albani – Cosoleto.

Per il ritorno sono disponibili autobus notturni Atac: Linea n26 dalla fermata Pizzo di Calabria direzione L.go Colli Albani.