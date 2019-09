Indiemood sessions, Soul Spritz Duo nei canali di Venezia

Il Soul Spritz Duo nasce a Venezia il 16 settembre 2015, in occasione di un concerto di Franca Pullia e Max Bustreo, la versione “mini pocket” dei Frankie Back From Hollywood. Nell’atmosfera calda e familiare del “Dodo Cafè”, Franca e Max hanno invitato Pietro Gallina (cantante, compositore, polistrumentista veneziano) e Danilo Maggi (cantante lombardo, ma veneziano d’adozione) ad improvvisare qualche pezzo. Il Duo ancora non esisteva e non aveva un nome, ed entrambi i musicisti militavano in progetti diversi. Il nome “Soul Spritz Duo” è nato qualche settimana più tardi pensando al tipo di approccio musicale che si voleva dare al progetto: fare musica in modo leggero, disimpegnato, per stare assieme e divertirsi, esattamente come in quella prima serata da Dodo. Il “Soul Spritz Duo” è il mix di questo mood, visto che a Venezia (e non solo) uno dei momenti di incontro irrinunciabili è quello dello "spritzetto", con le radici musicali del duo che affondano nella musica afroamericana. Da allora il duo ha iniziato un percorso che alterna esibizioni nei “bacari”, i tipici locali di Venezia, a palchi prestigiosi come quello del Vapore a Marghera, del Carnevale 2018 in Piazza San Marco (ospiti degli strabilianti The FIREPLACES di Andrea Caterino Washboard), all'Art Night di Cà Foscari fino all'Auditorium Demetrio Stratos di Milano. Quattro anni dopo, con un cd ("Demo2017") ed un cd-singolo ("Ombrea) già realizzati, il 2019 ha segnato il momento di tornare in studio per realizzare il primo cd di pezzi originali, ispirati a Venezia, al momento in lavorazione. La magia di Venezia, vissuta attraverso il progetto Indiemood, è stato lo splendido coronamento di questo percorso. Nelle nostre sessions ci regalano “Sie de matina”.

“Venezia a pelo d'acqua dà sempre vibrazioni potenti. Avere poi i ponti ed i rii a fare cassa di risonanza, rendono l'esperienza acustica di indiemood indimenticabile, anche per dei venexiani, come noi!”

"…Sie de matina

Me godo stà cità

El sol xe ancora basso ma

Tutto de rosso gà pitturà…

Sie de Marina

Venexia se svegia

Sie de Marina

Ea xe na meravegia…"

(Sie de matina – Soul Spritz Duo)