Indiemood sessions, Fiore nei canali di Venezia

Fiore inizia fin da giovanissima a suonare la chitarra classica e acustica e a scrivere canzoni. Già da adolescente calca i palchi della sua città, Trieste, esibendosi nei principali club e teatri: il Teatro Miela (per il Trieste Calling The Boss in apertura di Cristina Donà), il Teatro Bobbio, Hangar Teatri, il Tetris come opening act per la cantautrice tedesca Alin Coen, l’Etnoblog in apertura di Maria Antonietta e Rachel Sermanni, il Round Midnight prima della cantautrice croata Lovely Quinces e in contesti come Balcony Tv, Sofar Sound... Oltre alle esperienze nella sua città, si è esibita all’estero: in Croazia, dove ha registrato anche un live acustico per noir.am.sessions, e in Slovenia. A inizio 2019 è uscito con Mold Records il suo debutto discografico «Choices», otto canzoni dal folk al pop con i testi in inglese. Il disco è stato anticipato dal singolo e videoclip “I don’t need this” prodotto dal laboratorio creativo Sonicyut. Attualmente sta già pensando a un secondo album e ha cominciato a comporre alcune canzoni in italiano che propone nei live. Nelle nostre sessions ci regala “Problemi”.

“Non capita tutti i giorni di suonare in una barca lungo i canali di Venezia! Bella esperienza che aspettavo di fare da tempo, in una splendida giornata di sole e con un ottimo team. Grazie a @Indiemood Sessions.”

“Mi arrabbio perché non hai ancora capito

cosa penso, cosa provo, come sto…”

(Problemi – Fiore)