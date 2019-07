Indiemood sessions, Mendicanti di Luce nei canali di Venezia

Nati nell'estate 2012 con il nome di REC come trio semi acustico, composto da Riccardo, Elia e Simone, suonano da subito in piccoli bar della zona promuovendo fin da subito qualche brano inedito insieme ad un repertorio pop rock. Nel 2013 l'ingesso di Marco al basso fa svoltare il gruppo in senso elettrico continuando ad ampliare il numero di brani in scaletta e di live. Nel febbraio 2014 vi è l'uscita in solo formato fisico dell' EP “Il Tuo Domani” registrato presso il The Basement Studio di Vicenza. Nel 2015 vi è l'abbandono dello “storico” batterista Simone e, con l'ingresso di un nuovo batterista, Riccardo, la band cambia definitivamente nome in Mendicanti di Luce con l'intento di incidere e promuovere un album non appena rifiniti i nuovi inediti. Nel gennaio 2017 incidono presso le Produzioni Fantasma di Montecchio Maggiore con Andrea Rigoni il primo full length “Incipit” uscito il 23/03/2018 disponibile anche nei digital store e in streaming. Nel dicembre 2018 la band si mette alla ricerca di un nuovo bassista per il ruolo lasciato vacante da Marco e, nel gennaio 2019 entra a farne parte Ketty Tosetto, prima figura femminile del gruppo che si completa dunque con Riccardo Nardon (chitarra elettrica, voce, pianoforte), Elia Ferron (chitarra acustica/elettrica e voce) e Riccardo Ceron (batteria). Attualmente i Mendicanti di Luce stanno lavorando per continuare a promuovere dal vivo il disco d'esordio e sta componendo nuovi brani per il futuro. Nelle nostre sessions ci regalano “Walter Ego”.

“…da subito con i nostri strumenti ci siamo sentiti a nostro agio anche su uno scenario così inusuale per una band, la gente nelle vie che ci salutava e filmava poi ha reso tutto speciale ed è stata una bellissima esperienza per noi. Abbiamo scelto la canzone che più si prestava a questo tipo di situazione e siamo stati ripagati sicuramente dalla buona impressione fatta sui passanti ed ai ragazzi del video che non vediamo l'ora di poter vedere (PS giornata resa stupenda da un ottimo tempo atmosferico).”

"…Walter non esiste è una persona inventata il che lo rende un po' triste

Davanti allo specchio non mi faccio paranoie neanche

Walter è perfetto…”

(Walter Ego – Mendicanti di Luce)