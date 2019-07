J-Ax + Articolo 31: la scaletta del concerto a Rock in Roma

Back to the 90s: J-Ax e Dj Jad hanno ripercorso questa sera la storia degli Articolo 31 sul palco del Rock in Roma, all'Ippodromo delle Capannelle. Il rapper milanese e il dj sono tornati a condividere il palco lo scorso ottobre per una serie di concerti al Fabrique di Milano: poi quell'esperienza si è trasformata in una tournée estiva, legata ai festeggiamenti per i venticinque anni di carriera di Ax. Ecco le canzoni in scaletta:

"Timberland Pro"

"Rap 'N Roll"

"Snob/L'uomo col cappello/Vecchia scuola"

"Non è un film"

"Deca dance/Immorale/Più stile"

"I love my bike"

"Musica da rabbia"

"Il bello d'esser brutti"

"Uno di quei giorni"

"Caramelle"

"Vorrei ma non posto/Senza pagare"

"Spirale ovale"

"Domani smetto"

"Un urlo" "Non c’è rimedio"

"2030"

"Tranqi funky"

"Domani"

"Il funkytarro"

"La mia ragazza mena"

"L’italiano medio"

"Volume"

"Ohi Maria"

"Tutto tua madre"

"Ostia Lido" Maria Salvador