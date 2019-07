J-Ax + Articolo 31: la diretta del concerto a Rock in Roma

Al Rock in Roma è la sera di J-Ax, che riporta sul palco gli Articolo 31 a distanza di tredici anni dallo scioglimento del 2006, dopo i concerti dello scorso ottobre al Fabrique di Milano. In scaletta non solo i successi del rapper milanese come solista ma anche le hit che fecero del duo un'icona dell'hip hop italiano tra la fine degli anni '90 e i primi anni 2000. Segui la diretta del concerto su Rockol (qui tutte le informazioni su orari, biglietti e come arrivare), a partire dalle 21.45.