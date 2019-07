J-Ax + Articolo 31 in concerto a Rock in Roma: orari, biglietti, come arrivare

Dopo la serie di date dello scorso ottobre al Fabrique di Milano, prosegue il tour che vede J-Ax ritrovare sul palco Dj Jad, suo storico sodale negli Articolo 31, riportando così in vita il duo di "Tranqui funky". La tournée, con la quale il rapper milanese festeggia anche i suoi venticinque anni di carriera, fa tappa questa sera nella Capitale, sul palco del Rock in Roma all'Ippodromo delle Capannelle, per ripercorrere tra passato e presente la storia degli Articolo 31, di Dj Jad e di Ax.

Le porte dell'Ippodromo apriranno alle ore 18, mentre il concerto comincerà alle 21.45. Prima di J-Ax e di Dj Jad si esibirà Jefeo, rapper tra i concorrenti dell'ultima edizione di "Amici".

I biglietti sono disponibili su TicketOne e sul sito ufficiale del Rock in Roma, www.rockinroma.com, al prezzo di 40,25 euro (posto unico).

Per arrivare all'Ippodromo delle Capannelle occorrono circa 30 minuti partendo dal centro di Roma: arrivando dal Grande Raccordo Anulare bisogna prendere l'uscita 23 Appio San Giovanni Via Appia Nuova, in direzione Roma.

La fermata del treno è Capannelle, a 700 metri dall'ingresso dell'ippodromo. Il servizio ferroviario FL4 che effettua fermata a Capannelle parte dalla Stazione Termini ed ha come direzioni Ciampino, Albano Laziale, Frascati e Velletri. Ci vogliono meno di dieci minuti per arrivare dalla stazione Termini a Capannelle.

La fermata del bus più vicina (Capannelle – Appia nuova) è distante appena 100 metri dall'ingresso principale dell'Ippodromo. I bus che effettuano collegamento presso questa fermata sono: linea 664 L.go Colli Albani – Cosoleto; linea 654 Lagonegro – Cinecittà; linea notturna n26 L.go Colli Albani – Cosoleto.

Per il ritorno sono disponibili autobus notturni Atac: Linea n26 dalla fermata Pizzo di Calabria direzione L.go Colli Albani.