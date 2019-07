Beck rilegge i Van Halen con The Bird and The Bee - ASCOLTA

Il musicista/cantautore/produttore statunitense Beck ha accettato l'invito del duo The Bird And The Bee (ovvero il produttore Greg Kurstin e la cantante Inara George) a collaborare per incidere una cover nientemeno che dei Van Halen.

Il brano prescelto è un classico del repertorio dell'era David Lee Roth, ossia "Hot for teacher". Questa versione sarà inclusa nell'album "Interpreting the Masters Volume 2: A Tribute to Van Halen" (in uscita il prossimo 2 agosto) dei The Bird And The Bee. Beck, nel pezzo, non suona, ma si occupa di un paio di frasi parlate, interpretando la parte di un professore ("teacher") di nome Mr. Goodboy. La sua prima battuta è emblematica: "Analizzeremo il testo di Moby Dick, per favore andate a pagina 69 del libro".

Ecco il pezzo:

Questa, invece, è la versione originale:

Beck ha così commentato così questa iniziativa: