I Toto al Lucca Summer Festival: video e scaletta

Nella sera di venerdì 5 luglio i Toto si sono esibiti a Lucca nell'ambito del Lucca Summer Festival. La storica band ha richiamato in Piazza Napoleone oltre 5.000 fan per l'ultima data italiana del tour "40 trips around the sun".

La band ha proposto una scaletta a base dei propri classici ("Hold the line", "Rosanna", "Stop Loving You"...) e cover come "Human Nature" (Michael Jackson) o "While my guitar gently weeps" (Beatles, in ricordo di George Harrison) e "I will remember" dedicata agli scomparsi fratelli Porcaro.

Una ventina di brani in due ore di concerto, culminato con "Africa", per la quale sono saliti sul palco anche gli ZFG (la band dei figli d’arte Trev Lukather - chitarra - e Sam Porcaro - basso), il batterista Josh Devine (One Direction) e il cantante Jules Galli.

Ecco alcuni momenti dell'esibizione della band sul palco lucchese:

Scaletta:

Devil's Tower

Hold the Line

Lovers in the Night

Alone

I Will Remember

English Eyes

Jake to the Bone

Rosanna

Georgy Porgy

Human Nature

I'll Be Over You

No Love

Stop Loving You

Piano Solo (Dominique Taplin)

Girl Goodbye

Lion

Dune (Desert Theme)

While My Guitar Gently Weeps

Make Believe

Africa

Bis:

Home of the Brave