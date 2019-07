Interrogazione parlamentare del M5S su Jova Beach. La replica: "Fake news"

Parte il via domani, 6 luglio, da Lignano Sabbiadoro il Jova Beach Party, l'innovativo tour di Jovanotti sulle spiagge italiane. Arriva però una nuova polemica per il progetto di Lorenzo Cherubini: le deputate del MoVimento 5 Stelle Patrizia Terzoni e Ilaria Fontana, secondo quanto riportato da Repubblica, dichiarano di avere presentato un'interrogazione al Ministero dell'Ambiente "per avere risposte in merito ai danni a flora e fauna che potrebbero essere stati provocati sui litorali italiani a causa dei lavori per il tour estivo di 17 tappe dell'artista Jovanotti".

vogliamo andare a fondo sulla vicenda e vigilare su questi tipi di interventi che coinvolgono le aree costiere del nostro Paese: bene promuovere musica e cultura ma in un quadro regolatorio chiaro e senza mettere in pericolo la nostra biodiversità.

Ci sentiamo infine di lanciare un accorato appello a Jovanotti, di cui conosciamo la sensibilità ambientale e non solo: non trasformi la sua splendida Serenata rap in un requiem per la natura e i delicati ecosistemi delle spiagge italiane

Nei giorni scorsi un altro deputato del M5S, Giuseppe D'ippolito, aveva espresso posizioni critiche, ottenendo una risposta dal comune di Roccella Jonica.

Questa volta, scrive il quotidiano romano, a rispondere è direttamente Maurizio Salvadori, che con Trident Music produce Jova Beach Party: