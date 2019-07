Ed Sheeran accusato di plagio: l'esito dipenderà dai Led Zeppelin

I gradi di separazione tra Ed Sheeran e i Led Zeppelin sono molto meno di quelli che uno potrebbe pensare. Nel 2015 il cantautore britannico venne citato in giudizio dagli eredi di Ed Townsend: l'accusa era di avere plagiato il classico di Marvin Gaye “Let’s Get It On”, di cui era co-autore. "Thinking out loud" di Sheeran ne avrebbe copiato la melodia, l'armonia e il ritmo. Ora però la sorte della causa dipende da "Stairway to heaven" che, come noto, è da tempo al centro di un complesso procedimento giudiziario simile.

Un giudice americano ha infatti cancellato l'udienza prevista per settembre: la motivazione è che bisogna attendere la risoluzione del caso legato ai Led Zeppelin, accusati di avere plagiato "Taurus" degli Spirit. Il tutto protrebbe protrarsi fino al 2020, se il caso di "Stairway to heaven" arriva fino alla Corte Suprema.

Ecco "Thinking Out Loud" e “Let’s Get It On”... che ne dite?